Coppia di turisti reagisce alla rapina, malvivente catturato dopo un inseguimento

Inseuimento in piena regola quello di mercoledì a Rimini dove un malvivente ha strappato la borsa a una donna che, insieme al marito, stava camminando nella zona mare. Per il ladro, un 49enne nordafricano, è andata male in quanto le vittime hanno reagito con l'uomo che si è qualficato come agente della polizia di Stato e si è messo all'inseguimento dello scippatore dando allo stesso tempo l'allarme. In quel momento, tra l'altro, lungo la strada stava passando una pattuglia dei carabinieri coi militari che accortisi di quanto stava succedendo sono intervenuti per dare man forte all'inseguitore fino a bloccare il malvivente. Ammanettato, la refurtiva è stata riconsegnata alla prorpietaria e il 49enne portato in caserma. Processato giovedì mattina per direttissima, il giudice ha convalidato il fermo e disposto per lo straniero il divieto di dimora a Rimini.