Si erano sposati in diretta su Youtube, ora la coppia Lgbt+ sarà al via nel reality dello Stupido Hotel

Paghereste mai una vacanza con la vostra Privacy? E' la sfida che ha lanciato Fabio ‘Siva', titolare dello Stupido Hotel di Rimini e che ha ricevuto candidature da ogni parte del mondo. A partire dal 2 e fino al 29 giugno, le coppie selezionate, pagheranno solo 1 euro a notte per soggiornare sul litorale Adriatico, a patto che accettino di farsi riprendere h 24 (anche in bagno). Al quarto piano della struttura, isolato dal resto, ci saranno telecamere in tre suite, una sala regia con una voce che presenterà e commenterà la diretta streaming sui social dell’albergo, che prende il nome dalla canzone e dall’album di Vasco Rossi.

Un’altra telecamera verrà posizionata nel corridoio centrale, in cui gli ospiti faranno colazione assieme. E un’altra verrà installata nel terrazzo, dove ci saranno sdraio, ombrelloni e una vasca idromassaggio per 4 persone. Si toglieranno le porte delle camere e verranno stabiliti alcuni momenti comuni obbligatori, per far sì che le coppie interagiscano fra di loro quanto più possibile.

Le riprese saranno mandate in onda in diretta streaming sui social Twitch, YouTube e Facebook dell'hotel.

Ma chi parteciperà allo show? Tra i concorrenti selezionati, ci sono una coppia di attivisti Lgbt+ milanese. Michael Ceglia (33) direttore Sales & Marketing per la casa di produzione Overclock e originario di Milano, e William Picciau (37) Hairstylist dalla filosofia olistica originario di Cagliari. I due si sono conosciuti per caso, grazie al sistema car sharing della metropoli milanese. In quel momento erano ignari che non si sarebbero più lasciati. Dopo tre anni di convivenza, viaggi e un armadio ordinato cromaticamente, non appena la legge sulle unioni civili è stata approvata, hanno atteso giusto il tempo tecnico per organizzarsi.

Tra i primi ad unirsi civilmente, hanno coronato il loro idillio d'amore con un matrimonio fronte mare in Sardegna il 20 ggosto 2017, in presenza dei loro cari e ad una “cyber-platea”. Infatti i giovani sposini non sono nuovi all'esposizione sui social. Con oltre 600mila visualizzazioni, il loro matrimonio è stato trasmesso in diretta su youtube. Michael e William hanno deciso di partecipare allo Stupido Hotel Show, per portare la quota Lgbt+ all'interno del programma per mostrare uno spaccato di una società che esiste, ed è molto forte.