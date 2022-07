Coppia scatena il caos per una birra rifiutata: "Ti diamo fuoco al locale"

Minacce di morte e di dar fuoco al locale, schiaffi e schegge di vetro tirati contro al barista. A scatenare il caos nella serata di domenica è stata una coppia, in evidente stato di alterazione, che ha dato in escandescenza perchè la titolare di un minimarket di viale regina Elena si è rifiutata di vendere loro una bottiglia di birra in vetro a causa dell'ordinanza comunale proponendo ai due di acquistare una lattina. Il pademonio si è innescato verso el 23.30 quando la coppia è entrata nel negozio con l'intenzione di comperare la bottiglia ma, come è stato loro spiegato, non era possibile a causa del divieto emanato dal Comune ma avrebbero comunque potuto prendere delle lattine. Una risposta del tutto normale che ha mandato su tutte le furie la ragazza, già visibilmente alterata, che se l'è presa sia con la titolare che con la commessa del negozio. Urla e strepiti che hanno attirato l'attenzione di numerosi passanti e che sono proseguiti quando la coppia si è spostata nel bar accanto al minimarket.

Secondo quanto ricostruito, qui il ragazzo anche lui alterato dall'alcol, avrebbe farfugliato alcune frasi presumibilmente per chiedere un gin tonic. Parole risultate incomprensibili al barista che, per diverse volte, ha chiesto all'avventore cosa volesse. Un comportamento che ha fatto infuriare ancora di più la ragazza la quale ha iniziato a lanciare accuse a vanvera di razzismo per poi minacciare di dar fuoco al locale e, infine, rompere un bicchiere sul bancone e tirare i cocci al barista. Un vero e proprio show che ha attirato anche la titolare del minimarket, la quale ha cercato di riportare la pace, e che per tutta risposta si è presa un violento ceffone mentre il barista è rimasto lievemente ferito da una scheggia di vetro alla mano. Numerosi, invece, i passanti che hanno preso le difese dei titolari delle due attività mandando ancora di più sulle furie la ragazza. Nel frattempo sul posto è stato chiesto l'intervento delle Volanti con gli agenti che hanno provveduto ad identificare i presenti. "Ho ancora male all'orecchio dove la ragazza mi ha colpito - ha spiegato lunedì mattina la titolare del minimarket - ma ancora non abbiamo deciso se denunciarli o meno. E' una coppia di sbandati che già in passato ha dato parecchi problemi alle attività sul viale".