Coppia ritrovata cadavere nel Po, a Santarcangelo bandiere a mezz’asta. I figli affidati ai nonni

Mentre si indaga sulla terribile morte della coppia finita con l’auto dentro al Po, la comunità di Santarcangelo è in lutto e fatica a darsi una spiegazione di quanto è accaduto. La morte di Stefano Del Re (55 anni) e Lorena Vezzosi (53 anni), gli ex coniugi di Santarcangelo, è avventura dopo che la loro auto è finita nelle acque del fiume Po a Casalmaggiore nella notte tra giovedì e venerdì. Incidente stradale, omicidio-suicidio o femminicidio: queste le ipotesi su cui stanno lavorando i carabinieri. Il nucleo familiare, residente a Santarcangelo dal 2018, non era noto in precedenza ai Servizi sociali, che stanno monitorando la situazione dei figli minori della coppia.

Dopo le notizie in arrivo da Cremona, è intervenuto anche il neo sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti: “Siamo profondamente sconvolti per la tragedia che ha colpito la nostra comunità e seguiremo con attenzione gli sviluppi delle attività di indagine, con la massima fiducia nella magistratura e nelle forze dell’ordine competenti. Per i figli minori della coppia, affidati ai nonni dai Servizi sociali, stiamo valutando eventuali misure di solidarietà per le quali sono già arrivate proposte dalla comunità di Santarcangelo”.

I due si erano separati alcuni mesi fa con l'uomo che era andato a vivere in un residence mentre, la donna, viveva in un'abitazione di via Terranova nella città clementina. Nonostante la separazione pare che non ci fossero rancori tra gli ex. Il sindaco Filippo Sacchetti manifesta pubblicamente vicinanza ai parenti in questo difficile momento: “Per testimoniare il cordoglio della città, le bandiere del Municipio da oggi sono a mezz’asta e il Festival, nel suo atto inaugurale che si è svolto proprio ieri, ha voluto testimoniare la sua vicinanza osservando un minuto di raccoglimento in piazza Ganganelli. Anche in relazioni all’esito delle prime indagini, attesi per i prossimi giorni, valuteremo poi ulteriori iniziative pubbliche che non mancheranno di coinvolgere la comunità santarcangiolese”.

Nel frattempo il magistrato di turno ha disposto le autopsie complete sui due cadaveri che verranno effettuate nella giornata di lunedì.