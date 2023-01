Coppia di turisti pizzicata a fare un maxi prelievo di contanti col bancomat rubato

Giorni di attività ancora intensa, quelli a cavallo tra la fine del 2022 e l’inizio del nuovo anno, per gli agenti della Polizia Locale coordinati dal vice comandante Cristian Rocchi. Durante un servizio serale, su segnalazione di alcuni avventori di un bar, gli agenti hanno rintracciato una coppia di turisti che poco prima si era resa protagonista del furto di una borsa contenente smartphone e computer, lasciata incustodita all'interno del locale. Subito dopo il furto la coppia aveva anche prelevato 500 euro con il bancomat della persona derubata. Appena rintracciati, hanno consegnato il maltolto e il denaro alla vittima: la coppia è stata denunciata per furto.



Durante un’altra serata, gli agenti impegnati nel pattugliamento dei centri cittadini, hanno controllato due giovani che si muovevano con fare sospetto. L’uno è stato trovato in possesso di una piccola dose di sostanza stupefacente, mentre l'altro in possesso, ingiustificato, di un coltello a serramanico. La sostanza è stata sequestrata e il detentore segnalato alla Prefettura come assuntore; per l'altro, è scattato il sequestro del coltello e la denuncia per porto abusivo di armi.