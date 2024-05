Coriano, a Cerasolo una piazza intitolata a Paolo Borsellino

Lunedì 27 maggio, alle ore 9, si svolgerà una cerimonia di intitolazione alla memoria di Paolo Borsellino della piazza di Cerasolo, tra via Primo Maggio e via Ausella. Verrà scoperta una targa in ricordo della storia e del coraggio del magistrato palermitano che perse la vita nella strage di via D’Amelio con 5 agenti di scorta il 19 luglio del 1992. Saranno presenti i rappresentanti delle Istituzioni con la partecipazione degli alunni dell’IC Ospedaletto che presenteranno i lavori svolti in classe durante l’anno scolastico dedicati al tema della legalità. La cittadinanza è invitata a partecipare.