Coriano augura il buon Natale a tutti i dipendenti del comune

Una breve cerimonia per lo scambio degli auguri. Martedì mattina in Piazza Mazzini, davanti al Municipio, sindaco e Giunta hanno invitato i dipendenti comunali prima delle feste natalizie. Un’occasione per un brindisi e un apprezzato panettone subito dopo la benedizione ai presenti impartita da don Alberto. Il sindaco Domenica Spinelli ha ringraziato tutti per l’impegno profuso rivolgendo ad ognuno dei dipendenti l’augurio di buone feste rivolto anche alle rispettive famiglie. Ha altresì ricordato le difficoltà del momento e la necessità di continuare a fare squadra per il bene della collettività.