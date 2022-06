Coriano festeggia il titolo di Città, cerimonia e targa in onore all'ingresso del municipio

Un sogno che si avvera, iniziato il 9 marzo del 2021 con una delibera approvata in Consiglio comunale, concluso pochi giorni fa con l’annuncio ufficiale: Coriano è diventata Città. Un evento che meritava la cerimonia pubblica che si è tenuta nella centralissima piazza Mazzini a pochi giorni dal via libera sancito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Molto partecipata la cerimonia, arricchita dagli intermezzi musicali al pianoforte dell’ottimo Gianluca Cantori, ed iniziata in un clima molto emozionante con l’esecuzione dell’Inno di Mameli mentre dal balcone veniva srotolato il tricolore.

Sotto il coordinamento del giornalista Roberto Chiesa, che ha condotto perfettamente la serata, al microfono si sono succedute il sindaco Domenica Spinelli, l’assessore al Turismo Anna Pazzaglia fino ad un altro momento molto intenso: le premiazioni di due giovanissimi sportivi corianesi. L’amazzone Penelope Vagni e il ciclista Luca Amadio hanno strappato calorosi applausi al pubblico raccontando i loro successi e mostrando i trofei recentemente vinti. Ed entrambi hanno ricevuto la pergamena del Comune di Coriano in occasione di una giornata speciale.

“Credo e spero – ha detto il sindaco Domenica Spinelli nell’occasione – che la cittadinanza possa ricordare nel tempo una giornata così importante che resterà nella storia della nostra comunità. Sono orgogliosa di essere il sindaco che ha dato a Coriano il titolo di Città. Ringrazio il Capo dello Stato che ha concesso a Coriano questa altissima onorificenza e abbraccio simbolicamente tutti i corianesi perché d’ora in avanti vivremo insieme in una città a pieno titolo e non più in un paese. So che per molti tutto questo sarà motivo di entusiasmo perché si tratta di un riconoscimento che oggi più che mai ci appartiene. È arrivato a pochi giorni dalla conclusione del mio mandato di sindaco – ha chiosato il primo cittadino – e forse per questo definirlo frutto di attenzione per il territorio mi pare opportuno e corretto”.

Anna Pazzaglia, assessore al turismo, dal canto suo ha ricordato le fasi di questo percorso che ha portato al riconoscimento di Città. “Debbo ringraziare il sindaco perché da lei è partita la spinta e la motivazione che ci ha messo in moto, poi abbiamo completato nel tempo tutti i passaggi e siamo arrivati al 17 maggio scorso quando abbiamo ricevuto la comunicazione dal Prefetto dell’avvenuto via libera da parte del Presidente delle Repubblica. Per me è un onore – ha concluso la Pazzaglia – aver fatto parte di questa Giunta che verrà ricordata per sempre come quella che ha dato a Coriano il titolo di Città”.

La partecipazione e l’entusiasmo condiviso hanno dunque arricchito la cerimonia alla quale hanno preso parte i componenti della Giunta e del Consiglio comunale oltre ad autorità civili, istituzionali e militari che si è conclusa con i calici alzati al cielo da tutti i presenti. La targa fa bella mostra di sé accanto al portone principale del Comune dove resterà per sempre, nel ricordo di un traguardo raggiunto finito di diritto nella storia di Coriano.