Coriano Futura: "Il Museo del Sic è fermo ai box. Urge fare sinergia con il circuito di Misano"

"Le amministrazioni comunali di centrodestra negli ultimi anni hanno lasciato il Museo di Marco Simoncelli fermo ai box". E' quanto sostiene Coriano Futura. Che propone di attivare sinergie con le realtà vicine per dare vita al progetto Coriano Terra dei Motori. "Non possiamo permettere che l'importante patrimonio legato a questo piccolo gioiello corianese venga disperso per colpa di una politica miope e inerte, incapace di qualsiasi slancio, chiusa in se stessa. E' arrivato il momento di rilanciare il Museo, facendo sistema con quella dimensione territoriale che va dalla Romagna e arriva fino alla Motor Valley emiliana". Lo affermano i consiglieri comunali di Coriano Futura, a margine dell'ultima seduta del Consiglio Comunale.

"Abbiamo fatto molte considerazioni e proposte, astenendoci sul voto finale della delibera così confezionata dalla maggioranza - spiegano i consiglieri - alla proposta per il rinnovo, a favore del gestore uscente, della concessione relativa al museo 'La Casa del Sic' e all'annesso negozio 'La Roba del Sic', che prevede una riduzione del canone di affitto spettante al Comune di Coriano calcolato sulla base delle percentuali di vendita (con un risparmio per il soggetto privato di circa 1.500 euro a fronte di un canone annuo mediatamente attestatosi sui 7mila euro). Coriano è sempre stata e sempre continuerà a essere la casa di Marco Simoncelli e della grande famiglia composta da migliaia di tifosi e appassionati sparsi in tutto il mondo, per questo riteniamo giusto e anzi doveroso preservare e salvaguardare il ricordo di questo campione la cui memoria è scolpita in maniera indelebile nel cuore di tutti i corianesi. Il Museo è una risorsa preziosa, ma l'amministrazione comunale del sindaco Ugolini sembra non intuirne il potenziale con un atteggiamento che denota disinteresse e mancanza di capacità progettuale".

"E' nostro dovere fare di più valorizzare il Museo che è ancora oggi un punto di riferimento per il popolo del Sic - prosegue la nota -, andando oltre i semplici aspetti legati al merchandising e superando anche una certa staticità e mancanza di slanci che sembrano certificate dalla riduzione sensibile degli ingressi nell'ultimo anno. Come Coriano Futura, abbiamo più volte insistito sulla necessità che questo Museo - così importante per il nostro territorio e per le tante persone che ogni anno arrivano a Coriano appositamente per omaggiare il loro beniamino - non rimanga una realtà fine a se stessa, ma sia anzi messa in relazione con altre istituzioni e tradizioni legate al mondo motoristico e motociclistico che rappresentano un asset importante anche a livello turistico per la Regione Emilia-Romagna".

Il Museo del Sic merita un posto di rilievo all'interno di questa rete: "Spetta però al Comune farsi parte attiva per l'attivazione di tutte quelle sinergie che, nel rispetto della memoria del pilota, contribuirebbero sicuramente al rilancio del nostro territorio e del Museo stesso. Per questo torniamo a proporre il nostro progetto Coriano Terra dei Motori, in sinergia con Misano Adriatico, per diventare un luogo di scoperta della tradizione e della passione tipica dell’Emilia Romagna per i motori, creando un punto di riferimento per chi è già appassionato e per chi vuole avvicinarsi alla cultura del motore e allo sport del motociclismo. Immaginiamo uno spazio ricco di eventi, manifestazioni e incontri, inserito nel circuito nazionale, dove vivere un’esperienza tra storia e contemporaneità".