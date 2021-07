Schianto frontale, due mezzi finiscono nel fossato: gravi gli automobilisti

Violento schianto tra due veicoli venerdì mattina, intorno alle 10.30, in via Montescudo, già nel Comune di Coriano, all'altezza con Montetauro. L'incidente è avvenuto tra un pickup della Nissan, guidato da un 86enne, che procedeva in direzione monte, e un furgone Renault guidato da un 42enne, che viaggiava in direzione mare. Le cause che hanno causato l'incidente sono ancora al vaglio della Polizia locale di Coriano che sta procedendo con i rilievi.

Entrambi i conducenti sono finiti con i mezzi nella carreggiata che costeggia la strada. Immediato l'intervento dei soccorsi, sul posto due ambulanze con automedica ed elisoccorso. I sanitari hanno stabilizzato subito i feriti che sono stati trasportati con codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena.

Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno lavorato per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti. I carabinieri hanno chiuso la strada in entrambe le direzioni e la polizia prosegue le indagini per ricostruire le dinamiche dell'impatto.