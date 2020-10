Coriano, iniziati i lavori alla segnaletica stradale e il sindaco richiama gli automobilisti alla responsabilità

Sono iniziati i lavori di manutenzione della segnaletica stradale che interesseranno tutto il territorio comunale di Coriano. L'intervento comprende lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale e la sostituzione della segnaletica verticale laddove fosse necessaria. L'impegno economico complessivo è di € 73.810,00

"Grazie alla stagione favorevole contiamo di riuscire ad accelerare i tempi dell’intervento così da essere pronti per la stagione invernale - afferma Roberto Bianchi, assessore al lavori pubblici - Nei mesi scorsi, prima dell'inizio della scuola, abbiamo inoltre realizzato una particolare segnaletica orizzontale nei pressi di tutti i plessi scolastici del territorio che indica con chiarezza la presenza di attraversamento di bambini.

Il sindaco Domenica Spinelli coglie l'occasione per richiamare tutti al senso civico e alla responsabilità: "La buona segnaletica, in particolare nella prossimità dei luoghi più sensibili, non serve a nulla senza la responsabilità personale. Ci giungono continuamente segnalazioni di comportamenti scorretti e pericolosi da parte di alcuni automobilisti e questo è veramente sconcertante visto anche i verbali che vengono sollevati da parte della Polizia Locale".