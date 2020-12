Coriano, la Casa della salute cambia sede: tre giorni di trasloco

Nei prossimi giorni la sede della Casa della salute di Coriano si trasferirà nella nuova sede situata in via Piane 23/d. Non è prevista alcuna variazione nei servizi, e la Casa manterrà tutti quelli già presenti nella vecchia sede. Ma, a seguito del trasferimento, sarà limitato l'accesso al pubblico nella sede attuale di via Della Pace da giovedì a sabato al fine di consentire le operazioni di trasloco. I medici di medicina generale saranno presenti anche giovedì, mentre per venerdì garantiranno un presidio per consulti o ricettazioni urgenti.

In questo periodo di chiusura, in caso di necessità, per prenotazioni di prestazioni, scelta-revoca del medico, cassa, la cittadinanza potrà rivolgersi ai servizi Cuptel, Farmacup, o eventualmente agli sportelli cup geograficamente più vicini. Gli utenti che avevano prestazioni già prenotate sono stati avvertiti e le prestazioni sono state ricalendarizzate anticipandole o comuque di qui a breve. A partire da lunedì le attività saranno tutte operative ed accessibili presso la nuova sede di via Piane 23/d.