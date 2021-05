Coriano, la famiglia Santolini dona foto e libri in memoria di Vincenzo

Il sindaco Spinelli: Vincenzo Santolini ha avuto per i corianesi un amore profondo al quale ha dato forma sia come politico durante la vita di amministratore sia come ricercatore storico"

L’amministrazione comunale di Coriano ringrazia la famiglia Santolini per la generosa donazione di libri e foto raffiguranti iniziative culturali organizzate dal defunto Vincenzo, a beneficio della popolazione corianese. Sarà possibile visionare Il patrimonio documentario presso la biblioteca comunale “G.A.Battarra” che per l’occasione, allestirà una vetrina temporanea con il materiale sopracitato.

"Oramai sopraggiungono donazioni a cadenza settimanale alla nostra biblioteca e questo fatto non può che renderci orgogliosi - afferma Giulia Santoni, assessore alle Politiche giovanili - Se da un lato infatti, come in questo caso, la donazione andrà ad arricchire le testimonianze storiche della vita della nostra comunità contenute nell’archivio, dall’altro contribuiscono a dare avvio a buone pratiche di condivisione come quella del book-crossing".

Il sindaco Domenica Spinelli ricorda come Vincenzo Santolini abbia avuto per Coriano e per i corianesi "un amore profondo al quale ha dato forma sia come politico durante la vita di amministratore sia come minuzioso e accurato ricercatore storico. Oltre degli innumerevoli suoi lavori, di cui la biblioteca già ne custodiva copia, ora tutti possono godere anche di quello che Vincenzo ha raccolto per potersi documentare e che costruiscono un vero patrimonio storico per tutto il territorio."