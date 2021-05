Coriano, la Provincia mette in sicurezza le strade: incontro tra Santi e Spinelli

Si è svolto martedì mattina un sopralluogo del presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi e del sindaco di Coriano Domenica Spinelli lungo le strade provinciali che attraversano il territorio comunale.

Entro l’anno sono infatti in programma una serie di interventi di messa in sicurezza della rete viaria da parte della Provincia sul territorio di Coriano, ed è necessario quindi definire accuratamente le priorità dei lavori e la loro fattibilità. "Grazie al lavoro in sinergia - concordano il sindaco Spinelli e il presidente Santi - si raggiungono i migliori risultati per il territorio e per i cittadini. La sicurezza delle strade del nostro territorio, oltre ad essere di fondamentale importanza per tutti coloro che ci vivono e che le percorrono giornalmente, è il biglietto da visita per coloro che scelgono di visitare questi luoghi per le loro vacanze. Viaggiare sicuri è un requisito essenziale nell’esperienza di vivere e visitare lo splendido entroterra delle colline della Romagna".

Verrà stilato a breve il cronoprogramma degli interventi che l’Ufficio viabilità della Provincia, presente al sopralluogo, realizzerà nei prossimi mesi a Coriano.