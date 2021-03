Coriano mette in campo un cordone di aiuto per le famiglie, comune, scuola e genitori

Garantita didattica in presenza per 28 bambini con difficoltà, il sindaco Spinelli: "Quello che mi preoccupa in questo momento è la tenuta sociale della nostra comunità"

Si è tenuto a Coriano l'incontro con le Dirigenti Scolastiche Fabiola Mazzei e Barbara Cappellini e i Presidenti dei Consigli d'Istituto Jessica Busignani e Pasana Di Bella per fare il punto sul primo giorno di scuola in zona rossa. Il confronto è stato importante per valutare l'attuale assetto organizzativo, con l'impegno di modulare i servizi tempestivamente e tenendo conto delle esigenze che emergeranno nei prossimi giorni. È doveroso precisare che in zona rossa le attività scolastiche in presenza sono permesse solo per i ragazzi disabili e per i ragazzi con bes. Considerato il numero di bambini certificati gravi presenti nelle scuole corianesi e il numero del personale scolastico necessario per garantire il corretto e sicuro svolgimento delle attività in presenza, le scuole, dopo accurati approfondimenti con le famiglie interessate, hanno valutato sia possibilità organizzative sia reali necessità di offerta di momenti in presenza di alcuni alunni tutelati dalla legge. Anche i bambini più fragili che non sono in presenza sono seguiti costantemente e accuratamente a distanza dai docenti nel loro percorso di apprendimento.

Attualmente sono 28 i bambini che stanno frequentando la scuola in presenza, 16 ad IC Coriano e 12 ad IC Ospedaletto. Si ricorda alle famiglie della scuola materna che è possibile segnare l'assenza del proprio figlio accedendo solo 1 volta sulla App della mensa e segnare l'assenza per tutto il periodo di chiusura delle scuole. Durante l’incontro l’Assessore Beatrice Boschetti ha illustrato la proposta di progetto dal nome “La Cultura del Rispetto” che vuole essere un sostegno ed uno stimolo alla tenuta sociale della nostra comunità. I temi proposti sono Bullismo, Utilizzo dei social, l'isolamento e i rapporti sociali. All’incontro che si terrà la settimana prossima saranno invitati anche tutti i membri dei Consigli d'Istituto dei due istituti comprensivi per specificare e dettagliare insieme il programma degli incontri. L’Amministrazione inizierà subito a prendere contatti con gli esperti e le forze dell’ordine che potranno essere coinvolti.

Ringraziamo tutti gli operatori della scuola per l’immane lavoro che stanno svolgendo in questo momento e i genitori che nonostante le attuali difficoltà stanno collaborando in maniera costruttiva con le istituzioni. Dato il costante aumento dei contagi rilevato nelle ultime settimane, si raccomanda a tutti il rispetto delle regole vigenti sia nei distanziamenti che nell'uso dei dispositivi di protezione individuale. L'appello dell'Amministrazione e delle Dirigenti Scolastiche è rivolto a tutte le famiglie affinché vigilino sul comportamento dei propri figli al fine di tutelare la salute delle fasce più fragili della popolazione.

“Come Sindaco - ha dichiarato il sindaco Domenica Spinelli - quello che mi preoccupa in questo momento è la tenuta sociale della nostra comunità, ognuno di noi deve assumersi la responsabilità di tutelare i nostri figli, quindi solo un progetto condiviso che parli di rispetto e nasca dal rispetto reciproco potrà raggiungere i 2 obiettivi che ci siamo prefissati, riduzione delle conflittualità e superamento di qualsiasi forma di violenza.”