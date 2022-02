Multisport per tutti, corsi e lezioni all'aria aperta con i tecnici dell'Uisp

Le giornate si allungano, il sole torna a riscaldare la temperatura nelle ore di punta e allora ecco un fiorire di iniziative soprattutto per i più giovani. La Uisp territoriale di Rimini ha organizzato dei pomeriggi occupati da molteplici discipline sportive, diverse da lezione a lezione, che si svolgeranno dal 1° marzo fino a maggio, per una volta alla settimana, con incontri di due ore ciascuno in diverse location della provincia. Tra queste anche Coriano che dà appuntamento a tutti gli interessati nel “Parco dei Cerchi” di via Garibaldi. Le attività saranno condotte da educatori sportivi qualificati Uisp e sono rivolte a ragazze e ragazzi nati dal 2007 al 2010.

“Si tratta di un’iniziativa – dice l’assessore Giulia Santoni – alla quale siamo ben felici come amministrazione comunale di dare il nostro patrocinio. Con l’arrivo della bella stagione è inevitabile tornare allo svolgimento delle attività fisiche all’aria aperta, ancor più se l’occasione che Uisp offre sia fondamentale da un punto di vista sportivo e a livello di socializzazione. Lo stare insieme sta pian piano tornando ad essere un’abitudine e non un’eccezionalità seppur nel rispetto delle prescrizioni necessarie. Consiglio quindi di affrettarsi perché mancano pochi giorni alla chiusura delle iscrizioni che potrete effettuare presso il supermercato “Conad City” di Coriano”.