Il nuovo sindaco incontra i dipendenti del Comune. Accolto con una lettera e una speciale maglietta

Il sindaco di Coriano Gianluca Ugolini ha incontrato i dipendenti per presentare loro la nuova giunta. È stato un momento particolarmente bello e di grande cordialità. Dopo le presentazioni e lo scambio di auguri per il prossimo mandato amministrativo Anna e Simone, due dei tre ragazzi del Liceo Volta di Riccione che in questi giorni stanno facendo lo stage presso il comune di Coriano, hanno consegnato al sindaco un pacchetto, a nome dei dipendenti, con una lettera e un regalo.

La lettera era indirizzata “Al capitano della squadra” e recava scritto: “Questa maglia non va solo indossata, ma va cucita sulla pelle. Chi lo capisce diventa leggenda, fino alla fine. Buon lavoro Sindaco Quelli del Palazzo".

Citazione di Chiellini, una metafora calcistica per sottolineare come la fascia da sindaco deve cucirsi addosso come la maglia dei grandi campioni. Il regalo era effettivamente una maglia con la fascia tricolore cucita sul davanti e sul retro il nome Gianluca con il numero 3, come quelle dei calciatori. A grande richiesta la maglia è stata subito indossata dal sindaco. “Come tutte le cose che non si aspettano è stata una bellissima e graditissima sorpresa, ed anche molto emozionante”. Il sindaco ha così ringraziato per questo bellissimo gesto tutti i dipendenti del comune di Coriano.