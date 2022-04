Il personal trainer andrà nelle frazioni per fare ginnastica, nasce l'idea del Benessere di vicinato

Coriano Futura ha deciso di lanciare “Benessere di vicinato”, un progetto che verrà portato avanti nel programma di mandato e che prevede l’istituzione di una figura specifica, un personal trainer (allenatore) che una o due volte alla settimana farà tappa nelle diverse frazioni del territorio con programmi di allenamento specifici e su misura. Un servizio gratuito per la cittadinanza di Coriano e rivolto in particolar modo alla terza età, ma non solo: sono tanti i corianesi che desiderano svolgere attività fisica ma non riescono a farlo per vari motivi. "Il Benessere di vicinato è un modo per rendere lo sport itinerante e più vicino alle persone - spiega il candidato sindaco Paolucci -, portandolo anche da coloro che non hanno la possibilità di raggiungere o accedere agli impianti, con un'attenzione particolare a quelle discipline che aiutano a rimanere in forma, più sani, energici e vitali".

E aggiunge: "Movimento e attività fisica regolare infatti sono i presupposti fondamentali per uno stile di vita sano; lo sport diventa quindi un alleato fondamentale della nostra salute, aiutandoci nella prevenzione e nel controllo delle malattie. Un progetto come questo non può prescindere dal sostegno delle società ed associazioni sportive che già operano a Coriano, che saranno coinvolte dal giorno uno: valorizziamo professionalità e competenze del territorio ed offriamo ai cittadini sport e benessere a portata di mano".