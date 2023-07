Coriano piange Antonella, uccisa dalla Sla a 54 anni. "La sua grande forza d'animo diventerà un libro"

La comunità di Coriano è in lutto per la morte di Antonella Orrù, scomparsa a 54 anni dopo aver combattuto la Sla. Dopo la malattia diagnosticata 5 anni fa, Antonella ha colpito tutti coloro che l’hanno conosciuta per la sua grande forza e determinazione. La sua famiglia è molto conosciuta in città, per la gestione dell’agriturismo la Pecora Nera. La stessa Antonella si occupava nell’azienda della parte legata al caseificio. Negli ultimi tempi si erano sommati i ricoveri all’ospedale, fino all’addio. A ricordarla il sindaco di Coriano Gianluca Ugolini con cui aveva stretto un rapporto di amicizia: “Aveva scritto un libro, proprio nel periodo in cui ha affrontato la malattia – racconta il primo cittadino -, che è quasi arrivato a compimento. E’ stato l’emblema di una persona che nonostante la malattia ha dimostrato a tutti cosa significa avere una grande forza d’animo e un attaccamento forte alla vita che gli ha permesso di superare molte crisi gravi dettate da questa terribile malattia”.

Il sindaco ricorda i loro incontri: “Ci conoscevamo da tanto tempo, poi ero andato a trovarla negli ultimi tempi insieme alla sua assistente Nunzia, e mi ha colpito come aveva ancora una grande voglia di comunicare nonostante la situazione che la vedeva ormai paralizzata. Tra gli ultimi sui desideri c’era quello di veder mantenuto in vita il suo caseificio e anche come sindaco mi aveva sollecitato per stare vicino all’attività”. Tantissimi i messaggi di vicinanza alla famiglia anche attraverso i social network. Martedì (4 luglio), alle 20,30, il rosario. Mentre la sepoltura si svolgerà mercoledì (5 luglio), alle 15, nella chiesa parrocchiale di Mulazzano.