Le strade si rifanno il look, prosegue in assetto diffuso l'imponente cantiere del piano asfaltature

Procedono senza sosta a Coriano i lavori relativi al piano delle asfaltature. Tanti i lavori in corso d'opera. A Coriano paese sono state recentemente ultimate le vie Armellini e Ca’ Cianci e parte di via Ca’ Turchi. A Sant'Andrea in Besanigo conclusi i lavori nelle vie Bruscheto, della Repubblica, Caduti di Nassiriya, Ca’ Tommasini, Costa Grande, Colombarina, Ca’ Vannucci. A Vecciano sistemate le vie Palombara, Vecciano, del Fagiano.

La lista è davvero corposa. A Ospedaletto terminate le opere in via Mulazzano. Lavori in corso nelle vie Che Guevara e De Gasperi. Cerasolo: a posto le vie Il Pedrone, dell'Olmo e parte di via del Sole. Montetauro: completata via Il Montone. Pian della Pieve: concluso l’anello di via Il colle e via Il Poggio. Mulazzano: terminati via Agello e un tratto di via Ripabianca. Passano: a posto via Ca' Fabbro e parte di via Campo.

A breve seguiranno i lavori su via Ca' Ciavatti e via della Grotta a Coriano e via Camelucchio a Passano. I lavori in via G. Di Vittorio sono sospesi a causa della realizzazione di una nuova fognatura mentre in via Ausella, via Marago, via Moreta, via Ca’ Re e via E.Renzi, via della Badia e via Scaricalasino il momentaneo stop è causato dalla sistemazione della nuova rete idrica. Appena terminati tali lavori da parte di Hera, verranno iniziati quelli di asfaltatura già finanziati.

A S. Andrea in Besanigo è in programma il rifacimento di tutti i vialetti pedonali in zona via Rossini, Puccini e Mascagni. Nuove asfaltature anche in via San Patrignano, via il Torrente, via del Garofano. Inoltre, verranno eseguiti i lavori di ripristino della fognatura bianca e del pattinaggio di via del Sole a Cerasolo; dopo i quali si procederà all’asfaltatura completa della stessa via del Sole fino alla rotonda di via Primo Maggio.

Lavori in convenzione con il Consorzio di Bonifica: per l’anno in corso sono state individuate come sede di intervento per nuova asfaltatura le vie Moreta (da Ospedaletto fino all'incrocio con via Tamagnino) e delle Querce (parziale).

“Una serie di interventi necessari che stanno completando le opere di asfaltatura sull’intero territorio comunale - dice l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Bianchi – Pochissime restano le strade oggetto di manutenzione straordinaria che comunque saranno portate a definitiva sistemazione entro brevissimo tempo”.