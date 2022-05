Quasi concluso il restyling dei cimiteri, nuovi loculi e a disposizione anche un parcheggio rinnovato

Dopo aver completato le opere di ampliamento del cimitero di Sant’Andrea, anche a Passano stanno per concludersi i lavori al cimitero. Tra poche settimane saranno disponibili, e quindi messi a disposizione delle famiglie che ne hanno necessità, cento nuovi loculi per un importo di 208.000 euro (di cui 170.000 finanziati con contributi regionali). Contemporaneamente si sta procedendo alla manutenzione ordinaria di tutto il resto del cimitero (tinteggiatura, marciapiedi, ecc.) per una somma pari a 32.000 euro.

Sulla facciata dell’entrata, sotto un intonaco cadente, è stato scoperto uno stupendo muro a vista realizzato dai nostri antenati, che è stato subito valorizzato ripulendolo interamente e applicando la necessaria stuccatura. Sempre nei prossimi giorni inizieranno i lavori di realizzazione del parcheggio davanti al cimitero con relativo marciapiede e con condotta di raccolta delle acque bianche. Con questo si chiude un lavoro definitivo per il cimitero di Passano con una previsione di disponibilità dei loculi per un periodo stimato in 10/15 anni.

“Per l’immediato – dice l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Bianchi - abbiamo anche stanziato 100.000 euro per la manutenzione dei cimiteri di Coriano, Monte Tauro, Cerasolo e Mulazzano sui quali siamo già a buon punto con un progetto di ampliamento che vedrà esecuzione nel prossimo anno. Da sempre, nel limite delle risorse disponibili, si conferma la massima attenzione per i luoghi di culto cittadini”.