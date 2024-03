Coriano: rete idrica, proseguono a Passano i lavori alle vie Stracciarino e Campo per evitare sprechi

Proseguono come da cronoprogramma i lavori di risanamento alle condotte idriche nella frazione di Passano delle vie Stracciarino e Campo per un tratto complessivo di 1,20 km. L’intervento di Hera rientra nell’ambito del risanamento della rete idrica con il rinnovamento delle condutture delle due strade soggette a perdite d’acqua con conseguenti problematiche agli asfalti e alla sicurezza dell’approvvigionamento idrico.

Oggi è previsto il termine degli interventi alla linea principale, compresa tra gli incroci di via Stracciarino con via Ca’ Fabbro e via Campo. Nello step successivo si metterà in pressione la nuova tubatura per poi procedere agli allacci alle singole utenze di via Stracciarino. I lavori, meteo permettendo, si concluderanno entro la prossima settimana.

Con il fine lavori la strada verrà riaperta alla regolare circolazione e, contestualmente, verrà chiusa via Campo, per consentire agli operai della ditta incarica, la Eco Demolizioni, di svolgere e proseguire le operazioni di riqualificazione previste. Per evitare i minori disagi possibili, la direzione lavori si rende disponibile ad operare con la massima attenzione per garantire ai residenti di via Campo, durante l’apertura del cantiere che comporterà delle necessarie modifiche alla circolazione, l’accesso alle proprie abitazioni.