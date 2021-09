Coriano, riasfaltature delle strade: il Consorzio di Bonifica completa i lavori

I lavori conclusi sono stati programmati a completamento degli interventi precedenti ed hanno interessato via Della Loreta e Via il Monte

Sono stati completati i lavori di ripristino delle strade realizzati con il Consorzio di Bonifica per l’anno 2021. Anche quest’anno, grazie alla convenzione sottoscritta si sono potuti investire 57’187,00 euro di cui il 10% è stato coperto dal Comune di Coriano a titolo di cofinanziamento. I lavori conclusi sono stati programmati a completamento degli interventi precedenti ed hanno interessato via Della Loreta e Via il Monte. Per l'assessore ai Lavori Pubblici, Roberto Bianchi, si tratta di un intervento "particolarmente utile il completamento di queste vie. Per i prossimi anni stiamo già programmando di intervenire nelle frazioni in modo da operare al meglio con il piano degli asfalti realizzati dal Comune di Coriano".