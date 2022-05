Ricevuto in Comune il neo comandante della Polstrada di Riccione Roberto Bonifazi

Il sindaco Domenica Spinelli, il vice Gianluca Ugolini, gli assessori Anna Pazzaglia, Roberto Bianchi e Giulia Santoni e il consigliere di maggioranza Anna Pecci hanno ricevuto in sala giunta il nuovo Comandante della sottosezione Polizia Stradale di Riccione Roberto Bonifazi. Riccionese di adozione, sposato con Barbara e padre di Edoardo, Bonifazi vanta numerose esperienze lavorative. E’ entrato in Polizia nel 1987 prestando servizio alle Volanti della Questura di Firenze e all’Antisequestro di Bologna fino alle Squadre Mobili di Ancona e Rimini, località quest’ultima dove è stato impegnato presso la Divisione Anticrimine. Bonifazi ha anche guidato per cinque anni il posto fisso di Polizia estiva di Riccione.

“Mi ha fatto molto piacere conoscere una persona come il Comandante Bonifazi – ha detto il sindaco Domenica Spinelli – si è trattato di un incontro positivo, cordiale e indicativo avendo affrontato, seppur in termini generali, la situazione della sicurezza stradale nel nostro territorio. Totale collaborazione da parte nostra, nell’interesse di Coriano e dei corianesi. Ho ribadito, a nome di tutto l’esecutivo, la massima collaborazione con le forze dell’ordine che ogni giorno svolgono un servizio enorme per l’intera collettività. Con l’approssimarsi della stagione estiva il loro ruolo sarà ancor più importante per l’arrivo di migliaia di turisti. Buon lavoro al Comandante e ai suoi uomini”.