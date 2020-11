Coriano ricorda i suoi defunti, il sindaco Spinelli in visita nei cimiteri

Lunedì mattina, in occasione della commemorazione dei defunti del 2 novembre, l'Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenica Spinelli, si è recata presso i cimiteri del territorio per deporre, a nome di tutti i corianesi un mazzo di fiori. La cerimonia, a causa delle norme di contrasto al covid19, si è tenuta in forma ridotta senza la presenza di pubblico ma con il solo supporto di Carabinieri e Polizia Locale. ”In questo momento così delicato - ha dichiarato il sindaco Domenica Spinelli - ricordare i nostri cari defunti deve farci riflettere anche su quanto sia importante la responsabilità di ognuno di noi nel contrasto a questa emergenza, che sta duramente segnando il Paese dal punto di vista sanitario affinché si possa al più presto uscirne e si possa limitare il più possibile le perdite e il disastro economico”.

