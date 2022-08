Coriano ricorda Marco Simoncelli, nel weekend della MotoGp accensione straordinaria della "Fiamma del Sic"

Coriano invita tutta la cittadinanza e i fans di Marco Simoncelli all'accensione straordinaria della Fiamma che avverrà venerdì alle ore 19, in attesa del Gran Premio MotoGp 2022. Mercoledì Paolo Simoncelli ha fatto visita al Museo del Sic e ha salutato i tanti visitatori arrivati da tutto il mondo per onorare il ricordo di Marco. “Per noi il ricordo di Marco è vivo ogni giorno - spiega il sindaco Gianluca Ugolini - e siamo orgogliosi di accogliere le famiglie e le persone che arrivano a Coriano, anche durante le loro vacanze in riviera. Marco è stato un modello, e lo è ancora, per tanti ragazzi che si avvicinano al mondo dello sport e in particolare al mondo delle moto”. “Coriano, con il Museo La Storia del Sic - aggiunge l'assessore Anna Pazzaglia - è inserito nel progetto regionale della Motor Valley. In occasione della MotoGp il museo sarà aperto da venerdi a lunedi dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30”