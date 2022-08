Viaggio nei sentieri delle cantine e tante degustazioni, per la sagra del Sangiovese è tempo di bilanci

Si è conclusa a Coriano la 54esima edizione della Sagra del Sangiovese Festival con successo di pubblico e di gradimento. La prima serata è iniziata con una camminata lungo il sentiero delle cantine e con il brindisi augurale da parte del vicepresidente della Pro loco Giovanni Bianchini e dell'assessore al turismo Anna Pazzaglia. I ristoratori e gli stand Pro loco hanno servito Sangiovese e gli altri ottimi vini delle colline corianesi, specialità gastronomiche e l’immancabile piada farcita.

Sul palco la band Zebratre che ha fatto divertire e ballare con il suo concerto e le cover dei successi italiani e non, mentre nella serata di domenica l'orchestra di Mirko Gramellini si è esibita con il suo spettacolo di musica folk, disco e canzoni internazionali. Molto affollati anche i mercatini, in particolare quelli allestiti dai bambini e dai loro genitori.

Come sempre è stato fondamentale il lavoro dei volontari della Pro loco che hanno saputo organizzare una festa che vive da 54 anni e che richiama sempre tante persone a Coriano. Anna Pazzaglia (assessore al turismo e agli eventi): ”Anche quest’anno, grazie ai volontari della Pro loco, si è mantenuta una sagra che ha una lunga tradizione, una festa per accogliere la vendemmia, uno dei momenti più importanti per ill nostro territorio”.