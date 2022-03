Sentieri da scoprire, al via la riqualificazione del percorso escursionistico nell’area parco del Marano

Il Comune di Coriano si è aggiudicato un contributo pari a 23.000 euro, da parte della Provincia di Rimini, partecipando al bando per la realizzazione di interventi sulla sentieristica e percorsi escursionistici di interesse provinciale. L'amministrazione comunale interverrà per la manutenzione straordinaria e la riqualificazione del percorso escursionistico Cai 031 che interessa l’area del Parco del Marano, Vecciano, Mulazzano e Cerasolo.

L’obiettivo è quello di tutelare e valorizzare aree di particolare interesse naturalistico, favorendo lo sviluppo e la divulgazione di itinerari legati al paesaggio. Il percorso si estende lungo un anello di circa 10 chilometri che attraversa un paesaggio essenzialmente agricolo, ricco di vigneti, uliveti, erba medica, colture orticole tipiche di queste zone. Gli interventi previsti riguardano decespugliamento, compattazione del fondo, sistemazione o rifacimento di staccionate, gradini, segnaletica, cartellonistica lungo l’itinerario. Tutto dovrà essere ultimato entro il 31 dicembre del corrente anno.

Si continua a lavorare anche al percorso storico-naturalistico lungo i torrenti Rio Melo e Marano. Martedì 22 marzo il sindaco Domenica Spinelli, l’assessore Anna Pazzaglia e i tecnici comunali hanno partecipato in Provincia ad un incontro tra i comuni interessati al progetto (oltre a Coriano anche Rimini e Riccione) per definire il protocollo d’intesa e fare il punto della situazione per la realizzazione del percorso che vede protagonisti anche la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Rimini. Inoltre, nell’ambito del progetto turistico Terre di Coriano saranno presto pronti tre percorsi trekking o per bici mountain bike con traccia gpx su cartografia Ctr che interessano il comune di Coriano e che verranno opportunamente divulgati.

“L’obiettivo dell’amministrazione comunale – dice l’assessore Anna Pazzaglia – è quello di valorizzare l’immagine del territorio del comune di Coriano, attraverso tutte le sue specificità ed eccellenze, oltre a promuovere l’ospitalità e l’ambiente anche attraverso percorsi ciclopedonali e sentieri in natura, per sviluppare nuove forme di esperienza e fruizione turistica. Come anticipato all’assessore regionale all’Ambiente Irene Priolo in visita a Coriano, il lavoro di squadra tra Enti porterà i suoi risultati”.