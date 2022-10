Coriano si unisce al doloro di Riccione per la strage in A4, proclamato il lutto cittadino

Coriano si unisce al dolore di Riccione per la strage che, venerdì, si è consumata nel tratto trevigiano dell'autostrada A4 nella quale sono decedute 7 persone tra cui l'ex sindaco della Perla Verde. "Il profondo dolore e lo strazio che hanno travolto questo territorio toccano da vicino le comunità di Riccione e Coriano. La vicinanza al Centro 21, associazione coinvolta e della quale facevano parte le vittime, è profonda e sentita. Insieme a loro anche l’amico ed ex Sindaco di Riccione Massimo Pironi con il quale abbiamo condiviso i nostri primi anni di mandato. A nome di tutta l'Amministrazione e dell'intera cittadinanza porgo le più sentite condoglianze e la vicinanza alle famiglie colpite e all'associazione Centro 21. Questa mattina ho provveduto ad emanare un’ordinanza di proclamazione di lutto cittadino per le giornate a partire da oggi 8 ottobre al 9 ottobre compreso".