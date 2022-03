Siamo nati per camminare, un progetto per 370 studenti della scuole primarie

Coriano aderisce all’undicesima edizione di “Siamo nati per camminare”, la campagna promossa e coordinata dal Ctr (Centro tematico regionale), Educazione alla sostenibilità di Arpae e Regione Emilia-Romagna con il supporto della rete dei Ceas (Centri di educazione alla sostenibilità). L’iniziativa, rivolta ai bambini e ai genitori delle scuole primarie, fa parte del progetto regionale Mobilityamoci 2.0. A partire da lunedì prossimo, 28 marzo, e fino al 9 aprile, più di 33mila alunni di 216 plessi scolastici dell’Emilia-Romagna andranno a scuola a piedi, in bici, in autobus e registreranno quotidianamente la modalità utilizzata.

In particolare, nel comune di Coriano parteciperanno tutti i 216 studenti delle scuole elementari Favini, 80 della scuola Don Milani di ospedaletto e 78 della scuola Andersen di Cerasolo. “Il tema della mobilità scolastica è molto importante – commenta l’assessore Anna Pazzaglia – sia per l’impatto che la pandemia ha avuto in questo ambito sia per la sempre maggiore sensibilità verso i temi della qualità dell’aria e dello sviluppo sostenibile. Siamo nati per camminare fa parte di Mobilityamoci 2.0, un progetto regionale più ampio che integra le politiche della qualità dell’aria e più in generale dell’Agenda 2030 con strumenti educativi e partecipativi”