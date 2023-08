Da Coriano alla spiaggia di Riccione, per i nonni al mare colazione con il sindaco Ugolini

Bomboloni e succhi di frutta per i nonni di Coriano sulla spiaggia di Riccione. Ad allietare con una colazione di prima mattina oltre 20 anziani del centro sociale “I Senza Età”, è stato il sindaco Gianluca Ugolini che, a nome dell’amministrazione, ha voluto porgere loro i migliori auguri di buona stagione balneare. Una stagione iniziata il 16 agosto con termine previsto nella prima settimana di settembre, 13 giornate complessive di mare caratterizzate da temperature più miti e adatte ai turisti anziani. Si parte in pulmino alle 7.30 da Coriano e si rimane sulla spiaggia di Riccione fino alle 11.30, poi ritorno a casa, in collina.

“Tra passeggiate nell’acqua, giochi a carte e relax sotto l’ombrellone - commenta Edvige Cavalli dal direttivo del centro I Senza Età - queste mattinate in spiaggia sono un toccasana per i nostri nonni per i quali a ottobre stiamo organizzando altre trasferte a Riccione per accedere alle cure termali. Con l’autunno siamo pronti a tornare in pista con la scuola di ballo alla sera, cene o pranzi di comunità, ginnastica dolce e varie iniziative in collaborazione con l’amministrazione comunale che ringraziamo per la vicinanza e disponibilità”.

“I nonni sono la nostra memoria storica, trascorrere del tempo con loro, parlare, confrontarsi è un arricchimento per tutti – afferma il sindaco Gianluca Ugolini -. Pensando a loro quest’anno abbiamo organizzato una vacanza di una settimana, con partenza domenica 10 settembre, sulle montagne del Trentino. I soggiorni estivi, che siano al mare o in montagna, hanno effetti positivi sulla salute psico-fisica e questo è un elemento positivo che noi intendiamo incoraggiare assieme ad altre iniziative a carattere divulgativo sempre rivolte a loro”.