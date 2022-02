Coriano, girato al castello lo spot di San Valentino per avvicinare i cittadini ai servizi digitali

Il Comune di Coriano vuole avvicinare, coinvolgere e preparare tutti i suoi cittadini all’utilizzo degli strumenti e dei servizi digitali, perché questi saranno progressivamente sempre più diffusi in tutte le Pubbliche Amministrazioni. Per accedere ai servizi on line della PA lo strumento più importante è certamente lo SPID, vale a dire l’identità digitale di ciascuno. Le amministrazioni che erogano i servizi on line ai propri utenti sono infatti tenute a consentire l’accesso ai servizi solo previa verifica dell’identità del soggetto che li richiede.

"Ed è per questa ragione che abbiamo deciso di veicolare ai nostri cittadini un messaggio: che è quello di dotarsi della propria identità digitale - spiega il Comune di Coriano - Lo SPID (Servizio Pubblico Identità Digitale) è dunque una chiave che apre tante porte che saranno sempre di più. Semplifica la vita dei cittadini perché non si è più costretti a memorizzare decine di password: una specie di passepartout a disposizione dei cittadini".

"E’ importante - proseguono dal Comune - che il maggior numero di cittadini ne sia dotato, perché erogare i servizi on line richiede, che per gli enti importanti investimenti, rappresenta il futuro dei rapporti tra Pubblica Amministrazione e cittadini. Quindi è fondamentale che il maggior numero di utenti sappia come accedere e utilizzare questi servizi".

Per questo si è deciso di diffondere lo SPID in un modo leggero e decisamente poco istituzionale. Con uno spot che sarà presentato proprio il giorno di San Valentino. "Il nostro progetto - sottolinea il Comune di Coriano - è quello di raggiungere e coinvolgere con lo SPID il maggior numero di utenti. La scommessa è quella di riuscire ad arrivare anche agli utenti che non hanno particolari competenze digitali e promuovere con ogni mezzo la diffusione della cultura digitale sul nostro territorio".



Il video - che sarà on line sulla Home Page del Comune di Coriano proprio il giorno di San Valentino - è stato ideato e prodotto da Caimani Video, per la regia di Michele Abbondanza. I due attori protagonisti sono Rosita Denti e Marco Iannitello. La location scelta è quella del Castello di Coriano, uno dei luoghi più identitari del paese. Domenica, 13 febbraio, alle ore 21, ci sarà una diretta streaming di presentazione del video sulla pagina Facebook del Comune di Coriano, raggiungibile anche dalla Home Page del sito.