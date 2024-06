Anche a Coriano arriva il Tour de France, le info viabilità con la chiusura di via Ausa

Sabato, 29 giugno, transiterà nel territorio comunale di Coriano il Tour de France, uno tra i più importanti avvenimenti sportivi al mondo che prenderà il via per la prima volta nella sua storia in Italia. In considerazione dello svolgimento della prima tappa che, partendo da Firenze, percorrerà l'asse viario appenninico in direzione San Marino per giungere a destinazione a Rimini, attraversando il territorio del Comune di Coriano sulla SS 72, risulta evidente che le ripercussioni sulla viabilità saranno significative. Per tale motivo al fine di mitigare i possibili disagi che si ripercuoteranno sul traffico principale e secondario, sarà predisposto un adeguato piano della viabilità in particolare per le frazioni di Cerasolo e Cerasolo Ausa.

Si comunica pertanto che la circolazione stradale lungo la via Ausa - S.S.72 subirà una chiusura della circolazione come segue: direzione San Marino- Rimini dalle ore 14 alle ore 18; direzione Rimini – San Marino dalle ore 16 alle ore 18.

Sarà premura dell’Amministrazione attuare tutte le forme di comunicazione ai cittadini e alle attività economiche ai fini di poter programmare i propri spostamenti in previsione della chiusura al traffico nella fascia oraria prevista.

Si ricorda che il casello autostradale di Rimini Sud sarà chiuso in uscita a partire dalle ore 14 del 29 giugno, mentre in entrata resterà aperto ad eccezione del tempo che intercorrerà tra le 15,30 e il passaggio della gara.

I percorsi alternativi

Nella direzione Rimini – San Marino, nella fascia oraria 16-18, sarà completamente interdetta al traffico via Cesare Pavese così come per i privati e le attività che hanno accesso diretto alla SS. 72, mentre saranno possibili percorsi alternativi per tutti coloro collegati alla rete viaria direzione San Martino in Venti o Sant’Aquilina;

Nella direzione San Marino – Rimini, nella fascia oraria 14-18, sarà completamente interdetta al traffico la circolazione per i privati e le attività che hanno accesso diretto alla SS. 72 mentre saranno possibili percorsi alternativi per tutti coloro collegati alla rete viaria direzione Cerasolo Alta.