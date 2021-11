Coronavirus, 42 nuovi casi nel riminese: in regione sono oltre 560

42 nuovi casi di Coronavirus nel riminese: si tratta di 14 pazienti di sesso maschile e 28 pazienti di sesso femminile; 11 asintomatici e 31 sintomatici. E nel dettaglio: 7 per sintomi; 31 per contact tracing; 1 test per categoria; 2 test per ricovero; 1 test per rientro dall’estero. Si possono stimare in circa 22 le guarigioni. Domenica non sono stati comunicati decessi.

Dall’inizio dell’epidemia, in Emilia-Romagna si sono registrati 435.301 casi di positività, 565 in più rispetto a sabato, su un totale di 20.866 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da sabato è dello 2,7%. L’età media dei nuovi positivi di domenica è 43,2 anni.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 224 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 151 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 258 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. Sui 224 asintomatici, 127 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 10 con lo screening sierologico, 6 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 3 con i test pre-ricovero. Per 78 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 119 nuovi casi, Modena e Ravenna (77 ciascuna), Cesena (55), Forlì e Rimini (entrambe con 42 casi ), Ferrara (38), Parma (37), Reggio (36). Infine Imola con 24 e Piacenza con 18 nuovi casi. Questi i dati - accertati alle ore 12 di domenica sulla base delle richieste istituzionali - relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

In regione

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 10.201 tamponi molecolari, per un totale di 6.245.432. A questi si aggiungono anche 10.665 test antigenici rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 283 in più rispetto a sabato e raggiungono quota 413.222. I casi attivi, cioè i malati effettivi, domenica sono 8.458 (+279). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 8.093 (+268), quasi il 95,7% del totale dei casi attivi.

Purtroppo si registrano tre decessi: due in provincia di Bologna (due uomini di 74 e 86 anni),uno in provincia di Ravenna (un uomo di 85 anni). In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.621. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 36 (dato invariato rispetto a sabato), 329 quelli negli altri reparti Covid (+11). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 5 a Piacenza (invariato rispetto a sabato), 6 a Parma (invariato); 4 a Reggio Emilia (invariato); 2 a Modena (invariato); 9 a Bologna (-1); 3 a Imola (invariato); 1 a Ferrara (invariato); 2 a Ravenna (+1); 3 a Forlì (invariato); 1 a Rimini (invariato). Nessun ricovero a Cesena (stesso dato di sabato).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 26.748 a Piacenza (+18 rispetto a sabato, di cui 12 sintomatici), 33.238 a Parma (+37, di cui 26 sintomatici), 51.895 a Reggio Emilia (+36, di cui 30 sintomatici), 73.203 a Modena (+77, di cui 46 sintomatici), 91.274 a Bologna (+119, di cui 51 sintomatici), 13.981 casi a Imola (+24, di cui 15 sintomatici), 26.152 a Ferrara (+38, di cui 14 sintomatici), 35.172 a Ravenna (+77, di cui 41 sintomatici), 19.344 a Forlì (+ 42, di cui 32 sintomatici), 22.125 a Cesena (+55, di cui 43 sintomatici) e 42.169 a Rimini (+42, di cui 31 sintomatici).

Vaccini

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 6.976.564 dosi; sul totale sono 3.505.979 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Il conteggio progressivo delle somministrazioni di vaccino effettuate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento, che indica anche quanti sono i cicli vaccinali completati e le dosi aggiuntive somministrate.