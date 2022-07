Prosegue la marcia indietro del Covid ma non si fermano i decessi: 2 nel riminese

Sono 385 le nuove positività al Coronavirus emerse nelle ultime 24 ore in provincia di Rimini dove, allo stesso tempo, si sono registrati 2 decessi.

A livello regionale dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.745.986 casi di positività, 5.996 in più rispetto a ieri, su un totale di 20.367 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 8.898 molecolari e 11.469 test antigenici rapidi. Questi totali comprendono il recupero dei dati della provincia di Piacenza, Parma e Reggio Emilia che non è stato possibile conteggiare nei giorni scorsi a causa di problemi tecnici ai sistemi informatici. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 29,4%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 48,7 anni. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Il conteggio progressivo delle dosi di vaccino somministrate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento: alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.684.260 dosi; sul totale sono 3.795.820 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,5%. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.940.195.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 48 (+3 rispetto a ieri, +6,7%), l’età media è di 62,8 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.693 (-84 rispetto a ieri, -4,7%), età media 76,1 anni. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Piacenza (invariato rispetto a ieri); 2 a Parma (invariato); 4 a Reggio Emilia (+1); 4 a Modena (invariato); 15 a Bologna (invariato); 3 a Imola (+1); 2 a Ferrara (-1); 3 a Ravenna (invariato); 4 a Forlì (+1); 5 a Cesena (+1); 5 a Rimini (invariato).

La situazione dei contagi nelle province vede Reggio Emilia con 1096 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 196.799) seguita da Parma (1093 su 146.572) e Bologna (975 su 360.854), poi Ravenna (530 su 164.387), Piacenza (499 su 88.323) e Ferrara (407 su 123.468) quindi Rimini (385 su 164.805), Modena (355 su 267.080), Cesena (254 su 97.965) e Forlì (240 su 81030) e, infine il Circondario Imolese con 162 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 54.703. Come anticipato, i dati di Piacenza e Parma e Reggio Emilia comprendono il recupero dei nuovi positivi non registrati nei giorni scorsi a causa di problemi informatici. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 75.079 (+22). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 73.338 (+117), 97,7% del totale dei casi attivi. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali - relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Le persone complessivamente guarite sono 5.938 in più rispetto a due giorni fa e raggiungono quota 1.653.444. Purtroppo, si registrano 22 decessi, alcuni dei giorni scorsi: 4 in provincia di Piacenza (una donna di 95 anni e 3 uomini di 76, 87 e 90 anni); 3 in provincia di Parma (una donna di 100 anni e due uomini di 66 e 95 anni); 4 in provincia di Reggio Emilia (due donne di 86 e 97 anni e due uomini di 81 e 83 anni); 2 in provincia di Modena (una donna di 89 anni e un uomo di 98 anni); 1 in provincia di Ferrara (un uomo di 88 anni); 2 in provincia di Ravenna (due uomini di 91 e 93 anni); 4 in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 76 anni nel forlivese il cui decesso è stato registrato dalla Ausl di Ravenna e poi una donna di 100 anni e due uomini di 95 e 98 anni tutti nel cesenate); 2 in provincia di Rimini (2 uomini di 87 e 88 anni). Non si registrano decessi nelle province di Bologna e nel Circondario Imolese. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 17.463.

Sono stati eliminati 4 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.