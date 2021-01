Il covid non concede tregua, il riminese sempre maglia nera della Romagna

L'epidemia di Coronavirus non concede tregue e prosegue sia la cavalcaa dei nuovi contagi che la triste conta di chi non ha superato la malattia. La provincia di Rimini continua ad essere la peggiore, in Romagna, per numero di nuovi positivi giornalieri che nelle ultime 24 ore sono stati 248. Si tratta di 134 pazienti di sesso maschile e 114 pazienti di sesso femminile; 143 sintomatici e 105 asintomatici. E nel dettaglio: 119 per sintomi; 105 per contact tracing, la maggior parte famigliari e già in isolamento al momento della diagnosi; 12 per test volontari; 7 per test di ricovero; 3 per test di categoria; per 2 la pratica non è stata ancora completata. Si possono stimare in 50 le guarigioni. Oggi sono stati comunicati 5 decessi di pazienti tutti di sesso maschile: sono 3 di Rimini di 58, 82 e 85 anni, 1 di San Clemente di 76 anni ed uno di Casteldelci di 80 anni portando il numero totale della'inizio dell'epidemia a 576.

A livello regionale dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 190.892 casi di positività, 2.193 in più rispetto a ieri, su un totale di 10.206 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è quindi del 21,4%, un dato in linea con gli altri giorni festivi, quando i tamponi vengono effettuati nei casi maggiormente necessari, in presenza di sintomi o situazioni nelle quali l'esito positivo è spesso atteso, e che quindi non si può considerare indicativo di una tendenza. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, in questa prima fase riguardante il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani: il conteggio progressivo delle somministrazioni effettuate si può seguire in tempo reale on line, sul nuovo portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento. Alle 14.30 sono state vaccinate oltre 65.600: più di 4mila le somministrazioni oggi a quell’ora, tendendo presente che le aziende sanitarie proseguono per l’intera giornata, fino a sera.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 1.038 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 468 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 742 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 44,6 anni. Sui 1.038 asintomatici, 594 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 59attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 28 con gli screening sierologici, 12 tramite i test pre-ricovero. Per 345 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. La situazione dei contagi per provincia vede Bologna con 446 casi, Modena con393, Reggio Emilia con 300 casi e a seguire Rimini (248), Ravenna (163), Ferrara (161); Piacenza (144), Cesena (110), e poi Forlì (77), Parma (73) e il circondario di Imola (78). Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali - relativi all’andamento dell’epidemia in regione. In seguito alla verifica sui dati dei giorni passati sono stati eliminati due casi (1 a Modena e 1 a Bologna) in quanto giudicati non casi Covid-19.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 10.206 tamponi, per un totale di 2.695.285. A questi si aggiungono anche 119 test sierologici e 7.053 tamponi rapidi effettuati da ieri. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 593 in più rispetto a ieri e salgono così a quota 122.647. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 59.908 (+1.542 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 56.966 (+1.519), il 95% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 58 nuovi decessi: 24 a Bologna (10 donne di 79, 81, 82, 85, 88, 89, 91, due di 92 e una di 94 anni e 14 uomini di 64, 67, 70, 73, 74, due di 81, 82, tre di 85 anni, due di 87, e uno di 88 anni),10 a Ravenna (7 donne, di 52, 73, 83, 84, 88, 96, e 3 uomini di 84, 89 e 98 anni), 7 a Modena (4 donne di 93, 95, 80, 85, e 3 uomini di 76, 86, 87 anni), 7 a Piacenza (4 donne di 81, 87, 91, e 93 anni e 3 uomini di 78, 85, 96 anni ), 5 a Rimini (tutti uomini di 58, 76, 80, 82, 85 anni), 2 in provincia di Forlì-Cesena ( due donne di 86 e 93 anni ), 1 a Ferrara (una donna di 82 anni ), 2 a Reggio Emilia (2 donne di 84 e 92 anni), nessuno in provincia di Parma. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in Emilia-Romagna sono stati 8.337.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 237 ( 3 in meno rispetto a ieri), 2.705 quelli negli altri reparti Covid (+ 26). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 14 a Piacenza (uno in più rispetto a ieri), 14 a Parma (invariato rispetto a ieri), 18 a Reggio Emilia (invariato), 54 a Modena (+2), 45 a Bologna (-4), 16 a Imola (+1), 27 a Ferrara (+1), 17 a Ravenna (-2), 4 a Forlì (-1), 4 a Cesena (invariato) e 24 a Rimini (-1).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 16.731 a Piacenza (+144 rispetto a ieri, di cui 96 sintomatici), 13.886 a Parma (+73, di cui 46 sintomatici), 25.754 a Reggio Emilia (+300, di cui 115 sintomatici), 33.975 a Modena (+393, di cui 204 sintomatici), 37.965 a Bologna (+446, di cui 248 sintomatici), 6.108 casi a Imola (+78 di cui 28 sintomatici), 10.448 a Ferrara (+161, di cui 46 sintomatici), 14.619 a Ravenna (+163, di cui 89 sintomatici), 6.792 a Forlì (+77, di cui 54 sintomatici), 7.616 a Cesena (+110, di cui 86 sintomatici) e 16.998 a Rimini (+248, di cui 143 sintomatici)./CL