La curva epidemica si rialza e aumentano i ricoveri, Altini (Ausl): "Trend in forte crescita"

L'Ausl Romagna ha diffuso il bollettino con i dati dell'ultima settimana sull'andamento del Coronavirus nel suo territorio dal quale emerge come per la seconda settimana di fila la curva epidemica sia nuovamente in risalita. Nel periodo dal 13 al 19 giugno, che prende in considerazione i casi di residenti diagnosticati sul territorio romagnolo, si sono registrati 6303 nuovi casi positivi (31.3%) su un totale di 20.135 tamponi (molecolari e antigenici) con un incremento a livello della Romagna pari all'89,7%. Anche questa settimana si registra un aumento delle nuove positività sia in termini assoluti (+2981) che percentuali. Per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto di pazienti affetti da Covid anche questo dato segna un aumento: in totale sono ricoverati 131 pazienti, tra questi 8 sono ricoverati in terapia intensiva. Stabile il numero dei decessi.

La situazione nella provincia di Rimini vede la curva epidemica in discesa. Nel periodo analizzato dall'Ausl si sono avuti nuovi 1949 casi positivi (erano 826 la scorsa settimana) con un aumento del 135,9%. La situazione dei ricoveri, rispetto alla precedente rilevazione, è in aumento: sono infatti 131 i pazienti che si trovano ricoverati nei reparti Covid (95 la scorsa settimana) per un incremento del 33,7% ai quali si aggiungono 8 in terapia intensiva (5 la scorsa settimana). Nell'ultima settimana i decessi per Covid sono rimasti stabili rispetto alla rilevazione precedente: 8 quelli registrati in Romagna di cui 3 nella provincia di Rimini col totale dall'inizio dell'epidemia che sale a 1332.

Al momento nella provincia di Rimini risultano 38 sanitari dipendenti Ausl e 2 convenzionato, pari allo 0,7% del personale, sospesi per non aver voluto effettuare la vaccinazione, dato in calo rispetto all'ultima rilevazione.

“E’ purtroppo chiaro dai dati della settimana presa a riferimento che, anche sul territorio romagnolo, come sul resto della Regione e dell'intero Paese, assistiamo ad un trend in forte crescita - commenta Mattia Altini, Direttore Sanitario di Ausl Romagna. - L'aumento è riconducibile alla grande contagiosità di Omicron 5 che sta prendendo sempre più piede, ma anche al minor uso dei dispositivi di protezione e delle misure anticontagio da parte dei cittadini. Anche sul fronte ospedaliero si registra rispetto alla settimana scorsa un aumento del numero di pazienti ricoverati, soprattutto nei reparti di degenza ordinaria, ma per ora la situazione negli ospedali resta sotto la soglia di allerta. Questa tendenza in aumento, dopo due mesi di calo costante, è indicativa di una forte ripresa della circolazione virale. Anche se non ci deve allarmare perché ha un basso impatto sui ricoveri ospedalieri ,sicuramente richiede prudenza. Per questo ci appelliamo ancora una volta alla responsabilità collettiva: continuiamo a fare attenzione e a mantenere le dovute cautele, in particolare in situazioni di affollamento dove il distanziamento è difficile. Così come vogliamo rivolgere un appello particolare alle persone più fragili e ultraottantenni, quelle più esposte ai possibili danni causati dal covid, di non aspettare la fine dell’estate per fare la quarta dose, ma di farla subito, in quanto è in grado di ridurre il rischio di contrarre la forma più grave della malattia”.