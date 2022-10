Per la seconda settimana di fila aumentano i nuovi positivi, in crescita anche l'occupazione negli ospedali

L'Ausl Romagna ha diffuso il bollettino con i dati dell'ultima settimana sull'andamento del Coronavirus nel suo territorio dal quale emerge come per la seconda settimana di fila la curva epidemica risulta in salita. Nel periodo dal 26 settembre al 2 ottobre, che prende in considerazione i casi di residenti diagnosticati sul territorio romagnolo, sono stati eseguiti 18.538 tamponi (molecolari e antigenici) registrando 5.542 nuovi casi positivi (29.9%). Questa settimana, quindi, si registra un incremento delle nuove positività in termini assoluti (+2.547) e percentuali. Per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto di pazienti affetti da Covid anche questo dato segna un aumento consistente: in totale sono ricoverati 117 pazienti di cui 2 in terapia intensiva. In diminuzione anche il numero dei decessi.

La situazione nella provincia di Rimini è in linea rispetto al resto della Romagna. Nel periodo analizzato dall'Ausl si sono avuti nuovi 1390 casi positivi (erano 745 la scorsa settimana) con un aumento dell'86,5%. Anche la situazione dei ricoveri vede tornare ad aumentare il numero di chi necessita cure ospedaliere: sono infatti 117 i pazienti che si trovano ricoverati nei reparti Covid (73 la scorsa settimana) per una crescita del 65% dei quali 2 in terapia intensiva (1 la scorsa settimana) e nessuno in Terapia sub-intensiva (1 la scorsa rilevazione). Nell'ultima settimana i decessi per Covid sono diminuiti rispetto alla rilevazione precedente: 5 quelli registrati in Romagna di cui 1 nella provincia di Rimini col totale dall'inizio dell'epidemia che sale a 1420.

Al momento nella provincia di Rimini risultano 39 sanitari dipendenti Ausl e 2 convenzionato, pari allo 0,8% del personale, sospesi per non aver voluto effettuare la vaccinazione.