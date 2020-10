Il virus entra in Municipio, una decina i dipendenti positivi

Sono circa una decina i dipendenti del Comune di Rimini risultati positivi al Covid19. Personale soprattutto impiegato negli uffici di via Rosaspina dove ha sede l’ufficio tecnico e in quelli di via Ducale con gli uffici della scuola e servizi sociali. Al momento i positivi riscontrati sono tutti asintomatici. Tra i dipendenti positivi anche un dirigente.

E' subito scattata la procedura di tracciamento con i tamponi già effettuati, compresi quelli ad alcuni assessori che sono risultati negativi.

Questo contagio negli uffici del Comune porta a una nuova organizzazione del lavoro in smart working, già avviato nei mesi scorsi e nuovamente invocato a gran voce dal presidente Conte. Il Dpcm consiglia le pubbliche amministrazioni, ma anche le aziende private, a utilizzare il lavoro in smart working per evitare spostamenti ed eventuali rischi di contagio.