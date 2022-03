I contagi da Coronavirus in risalita. Gianfreda: "Il virus c'è ancora, chi non lo ha fatto si vaccini"

Si registra un nuovo aumento dei contagi da Coronavirus. E' l'assessore alle Politiche sociali Kristian Gianfreda a riportare il tema d'attualità. Con una riflessione in riferimento al territorio riminese. "Dopo due anni di pandemia e di grande attenzione mediatica sull’argomento, le persone, anche comprensibilmente, sono sature di parlare di tamponi, di quarantene, di contagi e di ricoveri. Questo però non vuol dire che il virus non ci sia più, sia improvvisamente scomparso da un giorno all’altro".

I dati a livello nazionale dicono che le persone positive stanno tornando a salire rispetto a solo qualche settimana fa "il che significa in buona sostanza che dobbiamo ancora fare i conti con una situazione in cui è necessario fare attenzione e mantenere tutti gli accorgimenti del caso per limitare la propagazione del virus e un ulteriore rialzo dei contagi. Il mio è un appello alla responsabilità, perché il virus, purtroppo, ancora c’è. Far finta che sia acqua passata, in questo momento, a ridosso delle stagioni più calde, sarebbe un errore. Dunque avanti con cautela, fiducia e non smettiamo di vaccinarci".

Poi conclude: "Il senso di responsabilità dei cittadini, dati alla mano, ha prevalso sulle titubanze e sulle idee antiscientifiche, permettendo al nostro Paese di uscire gradualmente da una situazione di emergenza e di tornare pian piano alla normalità. Il lavoro del personale è stato straordinario in tutto questo, non smetteremo mai di ripeterlo. L’hub vaccinale di Rimini sulla consolare per San Marino, da quando è operativo, non ha mai interrotto, nemmeno per un secondo, la sua attività, continuando a somministrare le dosi. Da febbraio, tra i vaccini a disposizione, si è aggiunto anche il Novavax, un vaccino pensato per le persone maggiorenni ancora non vaccinate, la cui percentuale, seppur irrisoria se paragonata a quella delle persone vaccinate, continua a essere troppo alta".