Coronavirus, l'aggiornamento: rallenta la crescita dei nuovi contagi in Emilia Romagna. Nel Riminese +43

Il 96,7% dei casi attivi in Emilia Romagna è in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi. L’età media dei nuovi positivi è di 31,5 anni

Si abbassa la curva dei contagi da covid-19 in Emilia Romagna nel bollettino di martedì. Se ne contano infatti 365 in più rispetto a lunedì, con la provincia di Rimini che conta 43 positivi, 27 dei quali con sintomi. Si tratta di 22 pazienti di sesso maschile e 21 pazienti di sesso femminile; 16 asintomatici e 27 sintomatici. E nel dettaglio: 14 per sintomi; 24 per contact tracing; per 5 casi la pratica non è ancora conclusa. Si possono stimare in circa 74 le guarigioni.

In Emilia Romagna

La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da lunedì è dell'1,6% (10.604 tamponi molecolari e 11.824 tamponi rapidi). Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei 365 nuovi contagiati, 112 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 99 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 122 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di martedì è 31,5 anni. Sui 112 asintomatici, 56 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 10 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 1 con i test pre-ricovero. Per 45 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 69 nuovi casi e Piacenza con 52; seguono Reggio Emilia (48), Ferrara (46), Rimini (43) e Modena (31); quindi Ravenna, Forlì e Cesena (22 casi a testa); infine Parma (8) e il Circondario Imolese (2 nuovi casi).

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 173 in più rispetto a lunedì e raggiungono quota 374.321. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a martedì sono 8.244 (+192 rispetto a lunedì). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 7.975 (+182), il 96,7% del totale dei casi attivi. Non si registrano nuovi decessi. In totale dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione restano quindi 13.285.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 22 (+2 rispetto a lunedì), 247 quelli negli altri reparti Covid (+8). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Parma (-1 rispetto a ieri), 1 a Reggio Emilia (+1), 3 a Modena (invariato), 10 a Bologna (invariato), 1 a Imola (+1), 3 a Ferrara (+1), 3 a Rimini (invariato). Nessun ricovero a Piacenza, Ravenna, Forlì e Cesena.