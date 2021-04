Coronavirus, meno di 80 nuovi positivi. Ci sono 77 guariti, nessun decesso

Si possono stimare in circa 77 le guarigioni. Non ci sono decessi

Sono 74 (39 uomini e 35 donne), 36 con sintomi, i nuovi positivi al covid-19 nel Riminese. Quindici sono emersi da tamponi per sintomi, 57 da attività di contact tracing, la maggior parte familiari e già in isolamento al momento della diagnosi; uno da test per categoria ed uno da test per ricovero. Si possono stimare in circa 77 le guarigioni. Non ci sono decessi.

In Emilia Romagna

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 358.329 casi di positività, 1.104 in più rispetto a sabato, su un totale di 18.372 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (11.226 tamponi molecolari). La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da sabato è del 6%. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 441 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 458 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 638 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di domenica è 39,5 anni. Sui 441 asintomatici, 343 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 38 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 7 con gli screening sierologici e 6 attraverso test pre ricovero. Per 47 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. La situazione dei contagi nelle province vede al primo posto Modena con 185 nuovi casi, seguita da Bologna e Reggio Emilia (entrambe con 179), Ravenna (120), Parma (84), Ferrara (83) Forlì (75), Rimini (74), Cesena (63), Piacenza (53) e Imola (9).

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 883 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 281.836. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a domenica sono 63.885 (200 in più rispetto a sabato). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 61.362 (+ 265), il 96% del totale dei casi attivi. Si registrano 21 nuovi decessi, per un totale di 12.608. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 297 (-2 rispetto a sabato), 2.226 quelli negli altri reparti Covid (-63).