Coronavirus, quella quarta dose di vaccino che non piace agli anziani. In pochi fanno il richiamo

L’Ausl Romagna ha diramato il bollettino Covid relativo alla settimana 12-18 settembre. In questa settimana sono stati eseguiti 14.043 tamponi (molecolari e antigenici) registrando 2.277 nuovi casi positivi (16.2%). Questa settimana si registra un calo delle nuove positività in termini assoluti (-342) e percentuali. Bene la Provincia di Rimini, dove lungo i sette giorni i nuovi casi sono appena 579, il dato più basso di tutta l’estate.

Si registra un tasso di occupazione di posti letto da parte di pazienti affetti da Covid uguale alla settimana precedente ed in totale sono ricoverati 98 pazienti, tra questi 2 ricoverati in terapia intensiva. Complessivamente sono stati sospesi 131 operatori tra dipendenti e convenzionati in tutta l'azienda Usl della Romagna. La percentuale dei sospesi sul totale degli operatori con obbligo vaccinale è inferiore al 1% in tutti gli ambiti territoriali e non si apprezzano sostanziali differenze tra Cesena, Forlì, Rimini e Ravenna. Nel dettaglio, a Rimini 39 dipendenti sospesi (3 di dirigenza, 36 comparto) , più 2 convenzionati.

In continuo aumento il numero dei soggetti vaccinati nei centri vaccinali aziendali (al 19 settembre 907.195 con prima dose, 872.121 con seconda dose, 613.670 con terza dose e 67.703 con quarta dose la cui somministrazione è iniziata il 1 marzo, a cui vanno aggiunte 112.990 dosi somministrate dai MMG.). In questo caso la Provincia di Rimini continua ad essere fanalino di coda in Romagna sulla quarta dose. La fascia 60-79 anni vede una platea di 48 mila cittadini e i vaccinati sono 6.798, pari a il 14%. Per la fascia Over 80: su 20.739 cittadini hanno completato il ciclo 7.631, pari al 36,8%.