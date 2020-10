La provincia di Rimini rientra tra i territori della "zona rossa": stanziato il contributo

C'è anche la provincia di Rimini tra i territori che riceveranno il sostegno per avere subito gravi perdite in seguito al blocco totale durante il lockdown. A darne notizia è il deputato forlivese Marco Di Maio: "Finalmente sono stati ufficializzati gli stanziamenti per i territori che nella fase 1 della pandemia subirono il blocco totale con la definizione di “zona rossa”. Tra questi ci fu anche la provincia di Rimini, che dal provvedimento appena validato dalla Conferenza Stato-Città ottiene un contributo di 12 milioni di euro che saranno proporzionalmente suddivisi tra i diversi comuni".

"Una boccata d’ossigeno per le Amministrazioni locali che devono far fronte alle pesantissime conseguenze economiche subite da queste aree, che più di altre hanno subito il contrapposto della crisi - afferma il deputato romagnolo - Continuiamo a lavorare per sostenere i territori, le persone, le imprese".