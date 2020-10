Ulteriore peggioramento per don Giorgio, situazione definita critica

Sono ore estremamente critiche per don Giorgio Dell'Ospedale, il parroco degli Angeli Custodi di Riccione ricoverato in Terapia intensiva a causa del Coronavirus che ha avuto un ulteriore peggioramento delle sue condizioni di salute. Dopo la crisi che ha colpito il sacerdote nel pomeriggio di giovedì, con complicazioni causate da una insufficenza renale, nella giornata di sabato la situazione è ulteriromente peggiorata coi medici che sarebbero pessimisti su un recupero di don Giorgio. L'intera comunità di Riccione si è riunita in preghiera mentre, nei giorni scorsi, il vescovo di Rimini Francesco Lambiasi, era intervenuto per affidare il sacerdote all’intercessione di don Oreste. Don Giorgio era risultato positivo al virus lo scorso 3 ottobre quando, insieme a in gruppo di parrocchiani, era tornato da una gita nel cilento. La malattia si è rivelata molto pesante per il sacerdote che, dopo pochi giorni, era stato ricoverato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.