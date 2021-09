Coronavirus, un altro decesso nel Riminese: muore una donna di 66 anni

Sono 40 i nuovi positivi a Rimini e provincia, secondo quanto indica il bollettino diffuso mercoledì pomeriggio dalla Regione Emilia-Romagna e relativo all'andamento dell'epidemia di Covid-19. Si tratta di 21 pazienti di sesso maschile e 19 pazienti di sesso femminile; 23 asintomatici e 17 sintomatici. E nel dettaglio: 13 per sintomi; 24 per contact tracing; 3 test per rientro da altra Regione. Si possono stimare in circa 55 le guarigioni. Purtroppo il bollettino indica anche un decesso nel territorio riminese, si tratta di una donna di 66 anni.

Così in Emilia-Romagna

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 415.783 casi di positività, 337 in più rispetto a ieri, su un totale di 29.057 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (1,2%). Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 6.044.008 dosi; sul totale sono 2.838.105 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei 337 nuovi contagiati, 118 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 120 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 168 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 39,2 anni.

Sui 118 asintomatici, 80 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 1 con lo screening sierologico, 24 tramite i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 5 con i test pre-ricovero. Per 8 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna e Ravenna entrambe con 49 nuovi casi, seguite da Reggio Emilia (44) e Rimini (40). Poi Parma (32), Ferrara (28) e Modena (25). Quindi Forlì e Cesena (entrambe con 20 nuovi casi) e, infine, Piacenza (16) e il Circondario Imolese (14). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 11.830 tamponi molecolari, per un totale di 5.604.534. A questi si aggiungono anche 17.227 tamponi antigenici rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 806 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 387.273. Diminuiscono i casi attivi, cioè i malati effettivi, che oggi sono 15.114 (-477 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 14.666 (-470), il 97% del totale dei casi attivi. Purtroppo, si registrano otto decessi: 2 a Parma (entrambi uomini, rispettivamente di 89 e 98 anni), 3 in provincia di Reggio Emilia (una donna di 82 anni e 2 uomini, rispettivamente di 91 e 92 anni), 1 a Bologna (un uomo di 87 anni), 1 a Forlì (una donna di 78 anni) e 1 a Rimini (una donna di 66 anni). In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.396.

Invariato, rispetto a ieri, il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (45); in calo (-7) quelli negli altri reparti Covid, che sono attualmente 403. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 3 a Piacenza (+1 rispetto a ieri), 5 a Parma (invariato), 3 a Reggio Emilia (invariato), 6 a Modena (invariato), 11 a Bologna (invariato), 2 a Imola (invariato), 6 a Ferrara (-1), 1 a Ravenna (invariato), 1 a Cesena (invariato), 7 a Rimini (invariato). Nessun ricovero in terapia intensiva a Forlì.