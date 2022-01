Coronavirus, una giornata senza morti nel Riminese. 1197 contagi ma anche 1100 guariti

Nel bollettino di domenica il Riminese conta 1197 nuovi positivi, si tratta di 569 pazienti di sesso maschile e 628 pazienti di sesso femminile. Si possono stimare in circa 1100 le guarigioni. Domenica non sono stati comunicati decessi.

In Emilia Romagna

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.041.847 casi di positività, 13.091 in più rispetto a sabato un totale di 56.778 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 17.718 molecolari e 39.060 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 23%.

Vaccinazioni

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 9.658.588 dosi; sul totale sono 3.697.907 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 92%. Le terze dosi fatte sono 2.320.709. Di queste dosi, 1.900 sono state somministrate nella sola mattinata di domenica – il dato è riferito alle 12 - alla popolazione in età scolare (5-19 anni) nel corso del secondo Open day organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e dalle Aziende sanitarie locali, che proseguirà per l’intero pomeriggio in tutte le province.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 151 (+5 rispetto a ieri, pari al +3,4%), l’età media è di 63,6 anni. Sul totale, 90 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 62,7 anni), il 59,6%; 61 sono vaccinati con ciclo completo (età media 64,9 anni). Un dato che va rapportato al fatto che le persone over 12 vaccinate con ciclo completo in Emilia-Romagna sono quasi 3,7 milioni, circa 300mila quelle vaccinabili che ancora non lo hanno fatto: la percentuale di non vaccinati ricoverati in terapia intensiva è quindi molto più alta rispetto a chi si è vaccinato.

Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.632 (+16 rispetto a ieri, +0.6%), età media 71,4 anni. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 4 a Piacenza (invariato rispetto a ieri), 19 a Parma (+2); 14 a Reggio Emilia (-2); 21 a Modena (+1); 36 a Bologna (+1); 11 a Imola (+1); 13 a Ferrara (+1); 10 a Ravenna (+2); 4 a Forlì (-1); 5 a Cesena (invariato); 14 a Rimini (invariato).

L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 35,4 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 2.666 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 212.378), seguita da Modena (1.867 su 163.993); poi Reggio Emilia (1.572 su 114.496), Parma (1.256 su 83.718), Rimini (1.197 su 104.742) e Ravenna (1.133 su 95.672); quindi Ferrara (980 su 66.930), Cesena (736 su 59.348), Forlì (632 su 49.531); infine Piacenza (597 su 58.573) e il Circondario imolese, con 455 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 32.466.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 380.428 (-716). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 377.645 (-737), il 99,3% del totale dei casi attivi. Le persone complessivamente guarite sono 13.774 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 646.367.

Purtroppo, si registrano 33 decessi: 6 in provincia di Piacenza (quattro donne rispettivamente di 81, 82, 85 e 96 anni e due uomini di 74 e 79 anni) 5 in provincia di Parma (una donna di 97 anni e quattro uomini di 84, 86, 88 e 90 anni) 1 in provincia di Reggio Emilia (un uomo di 93 anni) 2 in provincia di Modena (due donne di 82 e 100 anni) 13 in provincia di Bologna (cinque donne, rispettivamente di 70, 82, 84, 93 e 97 anni e otto uomini, di 74 anni, due di 78, poi 79, 85, 90, 92 e 93 anni) 3 in provincia di Ferrara (due donne di 73 e 75 anni e un uomo di 83 anni) 1 in provincia di Ravenna (un uomo di 29 anni, il cui decesso è stato registrato dall’Ausl di Parma) 1 in provincia di Forlì-Cesena (un uomo di 81 anni) 1 di una donna di 95 anni, non residente in Emilia-Romagna, il cui decesso è stato registrato dall’Ausl di Bologna. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 15.052.