Vaccini Covid, torna attivo l'hub di via Consolare. La sede del Colosseo non è più operativa

L'Hub vaccinale di Rimini è tornato ad essere attivo nella sede di strada Consolare Rimini-San Marino n.76, a fianco del Toys. La sede in via Coriano, al Colosseo, non è invece più operativa. A comunicarlo è l'Ausl Romagna. Si procede dopo il via in Romagna per la somministrazione dei nuovi vaccini a m-Rna nella formulazione bivalente Original/Omicron BA.1.

Gli assistiti dei medici di medicina generale che non effettuano le vaccinazioni nei propri ambulatori, in quanto non aderenti alla campagna vaccinale, possono prenotare la somministrazione attraverso i consueti canali aziendali (sportelli Cup, Cupweb, FarmaCUP, Cuptel, Fascicolo sanitario elettronico) e saranno vaccinati nei Centri vaccinali aziendali.