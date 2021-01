Superata la soglia delle centomila vaccinazioni in regione: "L'obiettivo è accelerare al massimo"

L'Emilia-Romagna ha superato giovedì la soglia psicologia delle prime 100.000 vaccinazioni al Covid. Un "risultato importante, frutto del lavoro di squadra con tutte le Asl e del grande impegno dei nostri operatori sanitari, al lavoro ogni giorno da mattina a tarda sera per compiere le vaccinazioni", festeggia sui social il presidente della Regione Stefano Bonaccini.

"Il primo obiettivo, che centreremo, è quello di completare i due cicli di vaccinazione a tutti gli operatori sanitari, degenti e personale delle Cra entro febbraio, per poi passare a tambur battente, a marzo, con la campagna di vaccinazione della popolazione. A partire dai più anziani e dalle 'categorie' più a rischio". Di una "buona notizia" parla anche l'assessore alla Sanità Raffaele Donini, che vede il "frutto di un buon lavoro di squadra". "Non arretreremo di un passo, anzi- promette Donini- rafforzeremo personale, mezzi e luoghi dedicati alla vaccinazione, perché il nostro obiettivo è accelerare al massimo per vaccinare presto il resto della popolazione. Con l'impegno di tutti, torneremo presto alla normalità".

(Agenzia Dire)