La variante Omicron5 fa volare i nuovi positivi, in una settimana balzo del +31%

L'Ausl Romagna ha diffuso il bollettino con i dati dell'ultima settimana sull'andamento del Coronavirus nel suo territorio dal quale emerge come per la quarta settimana di fila la curva epidemica sia nuovamente in risalita. Nel periodo dal 27 giugno al 3 luglio, che prende in considerazione i casi di residenti diagnosticati sul territorio romagnolo, si sono registrati 32.614 tamponi (molecolari e antigenici) registrando 12.897 nuovi casi positivi (39.5%). Anche questa settimana si registra un aumento delle nuove positività, sia in termini assoluti (+ 3666) che percentuali.. Per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto di pazienti affetti da Covid anche questo dato segna un aumento: in totale sono ricoverati 227 pazienti, tra questi 8 sono ricoverati in terapia intensiva. In crescita anche il numero dei decessi.

La situazione nella provincia di Rimini vede la curva epidemica in salita. Nel periodo analizzato dall'Ausl si sono avuti nuovi 3908 casi positivi (erano 2977 la scorsa settimana) con un aumento del 31,2%. La situazione dei ricoveri, come nella precedente rilevazione, è in aumento: sono infatti 227 i pazienti che si trovano ricoverati nei reparti Covid (181 la scorsa settimana) per un incremento del 25,4% dei quali 8 in terapia intensiva (6 la scorsa settimana) e 2 in Terapia sub-intensiva (5 la scorsa rilevazione). Nell'ultima settimana i decessi per Covid sono aumentati rispetto alla rilevazione precedente: 18 quelli registrati in Romagna di cui 8 nella provincia di Rimini col totale dall'inizio dell'epidemia che sale a 1340.

Al momento nella provincia di Rimini risultano 37 sanitari dipendenti Ausl e 2 convenzionato, pari allo 0,7% del personale, sospesi per non aver voluto effettuare la vaccinazione, dato in calo rispetto all'ultima rilevazione.